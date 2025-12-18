Le Ciné Armor fête ses 100 ans Oliver Twist Rue des Frères Lumière Pleurtuit
Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Le Ciné Armor fête ses 100 ans !
Pour l’occasion, projection gratuite du premier film diffusé Oliver Twist.
Tout public. .
Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne
