Le Ciné Armor fête ses 100 ans Oliver Twist Rue des Frères Lumière Pleurtuit

Le Ciné Armor fête ses 100 ans Oliver Twist

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Le Ciné Armor fête ses 100 ans !

Pour l’occasion, projection gratuite du premier film diffusé Oliver Twist.

Tout public. .

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

