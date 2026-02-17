Le ciné club de Creative Maker animé par les 15 – 18 ans Studio Nantais – Creative Maker Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 18:30 –

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Etudiant, Jeune Public

Cette année, embarquez avec nous pour un voyage au fil de l’eau au cinéma !Participe gratuitement (sur inscription) à 4 ateliers de critique et d’analyse de séquences dans nos locaux : cadrage, musique, couleurs, montage, direction d’acteurs… en vue de co-animer les 4 séances annuelles de notre ciné club au cinéma Le Concorde !Pour chaque film, une séance de préparation aura lieu au Studio nantais (70 rue de Coulmiers, 44000 Nantes) une semaine avant la projection. Pour les projections en elles-mêmes, les participant·e·s sont conviés à 18h30 au Concorde pour un temps de répétition et de préparation d’animation de la séance, début du film à 20h15 puis échange avec le public à la suite du film, fin estimée vers 22h30 en fonction de la durée du film et de l’échange.Au programme : ???? Les Enfants de la mer d’Ayumu Watanabe le 10 novembre, rendez-vous 18h30 au ConcordeAtelier de préparation : 3 novembre de 18h30 à 20h au Studio Nantais ???? Still the Water de Naomi Kawase le 19 janvier, rendez-vous 18h30 au ConcordeAtelier de préparation : 12 janvier de 18h30 à 20h au Studio Nantais ???? Les Bêtes du Sud Sauvage de Benh Zeitlin le 16 février, rendez-vous 18h30 au ConcordeAtelier de préparation : 9 février de 18h30 à 20h au Studio Nantais ???? Le choix des 15-18 ans le 23 mars, rendez-vous 18h30 au ConcordeAtelier de préparation : 16 mars de 18h30 à 20h au Studio Nantais ????? Les places sont limitées ! La séance de film est gratuite pour les participant·e·s. Pensez à apporter votre repas et notez que la séance va finir tard (aux alentours de 22h30 selon combien de temps dure le débat après le film) donc pensez à prévenir la personne qui vient vous chercher si elle n’assiste pas à la séance. Dans le cas où vous ne pourriez finalement pas participer à une séance à laquelle vous êtes inscrit, merci d’écrire à contact@creativemekr.fr au moins 48h avant afin de nous en informer pour qu’une autre personne puisse en bénéficier. Si vous ne nous prévenez pas, nous ne maintiendrons pas votre inscription sur les séances suivantes.

Studio Nantais – Creative Maker Nantes 44000

0285529039 https://www.helloasso.com/associations/creative-maker/evenements/cine-club-2026-2027



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