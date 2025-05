Le ciné-club du Liberty – Rue de la Fraternité Monsempron-Libos, 25 mai 2025 10:15, Monsempron-Libos.

Lot-et-Garonne

Le ciné-club du Liberty Rue de la Fraternité Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 10:15:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

BAGDAD CAFE vost (1987-1h48)

Un film de Percy Aldon avec Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack Palance

Présentation du film par les bénévoles et café/thé offert avant le film.

BAGDAD CAFE vost (1987-1h48)

Après une scène de ménage Jasmin atterrit au Bagdad Café, motel minable entre Disneyland et Las Vegas. La patronne, Brenda, Noire tapageuse et insatisfaite, règne sur tout un petit monde de routiers et de personnages énigmatiques. Peu à peu, Jasmin se fait apprécier de tous et remet même le café à flot grâce à « Magic », une boite de magie avec laquelle elle monte des tours assistée de Brenda. Entre les deux femmes va naître une solide amitié.

Un film de Percy Aldon avec Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack Palance

Présentation du film par les bénévoles et café/thé offert avant le film. .

Rue de la Fraternité Le Liberty

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wando.fr

English :

BAGDAD CAFE vost (1987-1:48)

A film by Percy Aldon with Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack Palance

Film presentation by volunteers and coffee/tea before the film.

German : Le ciné-club du Liberty

BAGDAD CAFE vost (1987-1h48)

Ein Film von Percy Aldon mit Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack Palance

Einführung in den Film durch Freiwillige und kostenloser Kaffee/Tee vor dem Film.

Italiano :

BAGDAD CAFE vost (1987-1h48)

Un film di Percy Aldon con Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack Palance

Presentazione del film da parte di volontari e caffè/tè prima del film.

Espanol :

BAGDAD CAFE vost (1987-1h48)

Una película de Percy Aldon con Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack Palance

Presentación de la película por voluntarios y café/té antes de la película.

L’événement Le ciné-club du Liberty Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Fumel Vallée du Lot