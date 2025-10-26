Le ciné-club du Liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Le ciné-club du Liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos dimanche 26 octobre 2025.

Le ciné-club du Liberty

Rue de la Fraternité Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Re-voir et re-vivre le cinéma à travers le film culte Le voleur de Bicyclette vost.

Chômeur depuis 2 ans , Antonio trouve un emploi de colleur d’affiche, mais il se fait voler sa bicyclette, outil indispensable dans le cadre de son nouveau métier.

Petit déjeuner + film + échanges.

Rue de la Fraternité Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wando.fr

English : Le ciné-club du Liberty

Re-watch and re-experience cinema through the cult film The Bicycle Thief with French subtitles.

Unemployed for two years, Antonio finds a job as a billposter, but his bicycle, an essential tool for his new job, is stolen.

Breakfast + film + discussions.

German : Le ciné-club du Liberty

Sehen und erleben Sie das Kino neu anhand des Kultfilms Der Fahrraddieb vost.

Antonio, der seit zwei Jahren arbeitslos ist, findet eine Stelle als Plakatkleber, doch sein Fahrrad wird ihm gestohlen, ein unentbehrliches Werkzeug in seinem neuen Beruf.

Frühstück + Film + Austausch.

Italiano :

Rivivete il cinema attraverso il film cult Ladri di biciclette .

Disoccupato da 2 anni, Antonio trova un lavoro come cartellonista, ma la sua bicicletta, strumento essenziale per il suo nuovo lavoro, viene rubata.

Colazione + film + discussione.

Espanol : Le ciné-club du Liberty

Reviva el cine a través de la película de culto El ladrón de bicicletas vost.

Desempleado durante 2 años, Antonio encuentra trabajo como cartelista, pero le roban la bicicleta, herramienta imprescindible en su nuevo trabajo.

Desayuno + película + debate.

L’événement Le ciné-club du Liberty Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Fumel Vallée du Lot