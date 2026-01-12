Le ciné-club du Liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos
Le ciné-club du Liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos dimanche 18 janvier 2026.
Le ciné-club du Liberty
Rue de la Fraternité Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Re-voir et re-vivre le cinéma à travers le film culte Fargo Interdit au moins de 12 ans.
Petit déjeuner + film + échanges.
Rue de la Fraternité Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wando.fr
English : Le ciné-club du Liberty
Re-watch and re-experience cinema through the cult film The Bicycle Thief with French subtitles.
Unemployed for two years, Antonio finds a job as a billposter, but his bicycle, an essential tool for his new job, is stolen.
Breakfast + film + discussions.
