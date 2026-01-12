Le ciné-club du Liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Le ciné-club du Liberty

Rue de la Fraternité Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Re-voir et re-vivre le cinéma à travers le film culte Fargo Interdit au moins de 12 ans.

Petit déjeuner + film + échanges.

Re-voir et re-vivre le cinéma à travers le film culte Fargo Interdit au moins de 12 ans.

Petit déjeuner + film + échanges. .

Rue de la Fraternité Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wando.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le ciné-club du Liberty

Re-watch and re-experience cinema through the cult film The Bicycle Thief with French subtitles.

Unemployed for two years, Antonio finds a job as a billposter, but his bicycle, an essential tool for his new job, is stolen.

Breakfast + film + discussions.

L’événement Le ciné-club du Liberty Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot