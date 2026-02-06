Le cinéma chinois : 120 ans d’histoire et de regards Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre à partir de 17h45 dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte l’accès à la salle de conférences n’est plus assuré. Tout public, Adulte, Senior

Conférence histoirepar Luisa Prudentino sinologue, spécialiste du cinéma chinois, enseignante-chercheuse à l’université d’Artois. De ses origines à Shanghai à son rayonnement mondial, le cinéma chinois raconte 120 ans d’histoire [le premier film chinois La Montagne Dingjun date de 1905] et de transformation. Entre tradition et modernité, il révèle les visages changeants d’une culture et les regards multiples d’un peuple à travers le siècle. Durée : 1h30 En écho à l’exposition Grand écran En partenariat avec l’association Atlantique Nantes Chine.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

