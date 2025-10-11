Le cinéma d’animation à l’honneur à la Cinémathèque Robert-Lynen Cinémathèque Robert Lynen Paris

Le cinéma d’animation à l’honneur à la Cinémathèque Robert-Lynen Cinémathèque Robert Lynen Paris samedi 11 octobre 2025.

À l’occasion de la Fête du cinéma d’animation 2025, la Cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris s’associe à l’Association française du cinéma d’animation pour proposer “Forces collectives”, un programme de courts métrages du studio Folimage célébrant l’entraide et la solidarité.

Au programme : La Boulangerie de Boris de Maša Avramović, Théo le Château d’eau de Jaimeen Desaï, Un plan d’enfer d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, et, en film principal, Lola et le piano à bruits d’Augusto Zanovello.

D’un boulanger que tout le village soutient à un petit garçon qui apprend à s’exprimer, d’une ville qu’il faut sauver à un larcin mené tambour battant, ces histoires pleines de cœur rappellent que l’union fait la force.

La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur Jaimeen Desaï, pour plonger dans les coulisses de la création.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Cinémathèque Robert Lynen 11, rue Jacques Bingen, 75017 M2, M3 Villiers /Malesherbes Bus 94 Place-du-Général-CatrouxParis

https://cinemathequerobertlynen.paris.fr/