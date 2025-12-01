LE CINÉMA DE PLEIN INTÉRIEUR SOIRÉE CINÉ DE NOËL POUR PETITS ET GRANDS PLACE DU FOIRAIL Rieumes

LE CINÉMA DE PLEIN INTÉRIEUR SOIRÉE CINÉ DE NOËL POUR PETITS ET GRANDS

PLACE DU FOIRAIL 1 Place des Marchands Rieumes Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-12-12 18:00:00

2025-12-12

LE CINÉMA DE PLEIN INTÉRIEUR EN PARTENARIAT AVEC LES ENFANTS D’ABORD

Le ciné des tout-petits

La petite.

sélection de courts-métrages dès 3 ans (45mn)

Les places enfants vous sont offertes par

l’association Les Enfants d’Abord (3 €/adulte) 3 .

INDOOR CINEMA IN PARTNERSHIP WITH LES ENFANTS D’ABORD (CHILDREN FIRST)

