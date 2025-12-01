LE CINÉMA DE PLEIN INTÉRIEUR SOIRÉE CINÉ DE NOËL POUR PETITS ET GRANDS PLACE DU FOIRAIL Rieumes
LE CINÉMA DE PLEIN INTÉRIEUR SOIRÉE CINÉ DE NOËL POUR PETITS ET GRANDS PLACE DU FOIRAIL Rieumes vendredi 12 décembre 2025.
LE CINÉMA DE PLEIN INTÉRIEUR SOIRÉE CINÉ DE NOËL POUR PETITS ET GRANDS
PLACE DU FOIRAIL 1 Place des Marchands Rieumes Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
LE CINÉMA DE PLEIN INTÉRIEUR EN PARTENARIAT AVEC LES ENFANTS D’ABORD
Le ciné des tout-petits
La petite.
sélection de courts-métrages dès 3 ans (45mn)
Les places enfants vous sont offertes par
l’association Les Enfants d’Abord (3 €/adulte) 3 .
PLACE DU FOIRAIL 1 Place des Marchands Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 80 25
English :
INDOOR CINEMA IN PARTNERSHIP WITH LES ENFANTS D’ABORD (CHILDREN FIRST)
L’événement LE CINÉMA DE PLEIN INTÉRIEUR SOIRÉE CINÉ DE NOËL POUR PETITS ET GRANDS Rieumes a été mis à jour le 2025-12-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE