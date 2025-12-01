LE CINÉMA DE PLEIN INTÉRIEUR SOIRÉE CINÉ DE NOËL POUR PETITS ET GRANDS PLACE DU FOIRAIL Rieumes

vendredi 12 décembre 2025.

PLACE DU FOIRAIL 1 Place des Marchands Rieumes Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12

2025-12-12

LE CINÉMA DE PLEIN INTÉRIEUR EN PARTENARIAT AVEC LES ENFANTS D’ABORD
Le ciné des tout-petits

La petite.

sélection de courts-métrages dès 3 ans (45mn)
Les places enfants vous sont offertes par
l’association Les Enfants d’Abord (3 €/adulte) 3  .

PLACE DU FOIRAIL 1 Place des Marchands Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 80 25 

INDOOR CINEMA IN PARTNERSHIP WITH LES ENFANTS D'ABORD (CHILDREN FIRST)

