Le cinéma de Wes Anderson Dès 14 ans Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère

Le cinéma de Wes Anderson Dès 14 ans

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12 2026-03-19 2026-03-24

Durant un mois, l’Espace éphémère-médiathèque Simone de Beauvoir vous donne rendez-vous avec le cinéma de Wes Anderson.

For one month, the Espace éphémère-médiathèque Simone de Beauvoir invites you to experience the cinema of Wes Anderson.

L’événement Le cinéma de Wes Anderson Dès 14 ans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme