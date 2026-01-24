Le cinéma de Wes Anderson Dès 14 ans Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère
Le cinéma de Wes Anderson Dès 14 ans Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère jeudi 12 mars 2026.
Le cinéma de Wes Anderson Dès 14 ans
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12 2026-03-19 2026-03-24
Durant un mois, l’Espace éphémère-médiathèque Simone de Beauvoir vous donne rendez-vous avec le cinéma de Wes Anderson.
.
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le cinéma de Wes Anderson Dès 14 ans
For one month, the Espace éphémère-médiathèque Simone de Beauvoir invites you to experience the cinema of Wes Anderson.
L’événement Le cinéma de Wes Anderson Dès 14 ans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme