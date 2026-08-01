Le cinéma en concert Festival Les étoiles du Morvan Chateau de Pommoy Roussillon-en-Morvan

Informations pratiques

Roussillon-en-Morvan

Le cinéma en concert Festival Les étoiles du Morvan

Chateau de Pommoy 10 Rue des Meillerants Roussillon-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : 27.5 – 27.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Pour son concert de clôture, le Festival Les Étoiles du Morvan propose une soirée exceptionnelle au Château du Pommoy avec Le cinéma en concert . La musique et l’image se rencontrent à travers un programme réunissant des œuvres inspirées du septième art, de Nino Rota à John Barry, en passant par Astor Piazzolla et Bernard Herrmann.

Après l’entracte, le public découvrira des courts métrages de Georges Méliès, pionnier du cinéma fantastique, accompagnés en direct par les six musiciens du Festival. Une expérience unique où les images prennent vie grâce à la musique, dans l’atmosphère intime et chaleureuse du Château du Pommoy. .

Chateau de Pommoy 10 Rue des Meillerants Roussillon-en-Morvan 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesetoilesdumorvan@gmail.com

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English : Le cinéma en concert Festival Les étoiles du Morvan

L’événement Le cinéma en concert Festival Les étoiles du Morvan Roussillon-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-07 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II