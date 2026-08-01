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Le cinéma en concert Festival Les étoiles du Morvan Chateau de Pommoy Roussillon-en-Morvan

jeudi 13 août 2026 · Chateau de Pommoy · Roussillon-en-Morvan

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Chateau de Pommoy
Adresse
10 Rue des Meillerants
Ville
71550 Roussillon-en-Morvan
Département
Saône-et-Loire
Tarif
27.5 27.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Roussillon-en-Morvan

Le cinéma en concert Festival Les étoiles du Morvan

Chateau de Pommoy 10 Rue des Meillerants Roussillon-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : 27.5 – 27.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Pour son concert de clôture, le Festival Les Étoiles du Morvan propose une soirée exceptionnelle au Château du Pommoy avec Le cinéma en concert . La musique et l’image se rencontrent à travers un programme réunissant des œuvres inspirées du septième art, de Nino Rota à John Barry, en passant par Astor Piazzolla et Bernard Herrmann.

Après l’entracte, le public découvrira des courts métrages de Georges Méliès, pionnier du cinéma fantastique, accompagnés en direct par les six musiciens du Festival. Une expérience unique où les images prennent vie grâce à la musique, dans l’atmosphère intime et chaleureuse du Château du Pommoy.   .

Chateau de Pommoy 10 Rue des Meillerants Roussillon-en-Morvan 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   lesetoilesdumorvan@gmail.com

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English : Le cinéma en concert Festival Les étoiles du Morvan

L’événement Le cinéma en concert Festival Les étoiles du Morvan Roussillon-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-07 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II