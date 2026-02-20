Le cinéma en folie

Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-30 15:00:00

fin : 2026-03-30 17:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Vos films préférés reprennent vie grâce à notre équipe de 18 artistes.

Nos chanteurs, danseurs et musiciens vous proposent 2 heures de spectacle pour sillonner les plus grands classiques du cinéma.

Vos films préférés reprennent vie grâce à notre équipe de 18 artistes.

Nos chanteurs, danseurs et musiciens vous proposent 2 heures de spectacle pour sillonner les plus grands classiques du cinéma. Le cinéma français, bien entendu, a une place de choix. Toute l’histoire de la cinémathèque tricolore s’anime devant vos yeux dans un vibrant hommage. Laissez-vous bercer par les souvenirs d’enfance avec un tableau chaleureux inspiré des Productions Disney. Le cinéma c’est aussi une grande fête avec les Productions Bollywoodiennes où les chorégraphies sont exotiques et parfaitement coordonnées, les costumes si colorés, la joie si contagieuse. 36 .

Allée André Malraux Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 18 18 69 communication@undershow.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Your favorite films come to life again thanks to our team of 18 artists.

Our singers, dancers and musicians put on a 2-hour show of cinema’s greatest classics.

L’événement Le cinéma en folie Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT 37