Le cinéma et la guerre Oppenheimer au Mémorial de Caen Mémorial de Caen Caen

Le cinéma et la guerre Oppenheimer au Mémorial de Caen

Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados

Découvrez ou redécouvrez le film Oppenheimer de Christopher Nolan au Mémorial de Caen.

Synopsis En 1942, convaincus que l’Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient, dans le plus grand secret, le Projet Manhattan destiné à mettre au point la première bombe atomique de l’histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J. Robert Oppenheimer, brillant physicien, qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique . C’est dans le laboratoire ultra-secret de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, que le scientifique et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences continuent de peser sur le monde…

Informations pratiques

Jeudi 12 mars 2026 à 19h

Durée 3h

VOSTFR

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles) .

Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14050 Calvados Normandie +33 2 31 06 06 44

English :

Discover or rediscover Christopher Nolan’s film Oppenheimer at Mémorial de Caen.

