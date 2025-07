Le cinéma fête ses 130 ans Musée de Bretagne Rennes

Le cinéma fête ses 130 ans Musée de Bretagne Rennes Dimanche 30 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Le cinéma a 130 ans ! Découvrez un programme original composé de plusieurs films courts réalisés entre 1895 et 1914.

Un retour dans le passé pour se rappeler les débuts du cinéma avec des vues Lumière, des œuvres Pathé et Gaumont ainsi qu’un court-métrage de 1910 présent dans les collections de la Cinémathèque sur la Bretagne.

Un doc du Dimanche en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne.

Début : 2025-11-30T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T17:30:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine