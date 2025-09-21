Le cinéma Jacques Tati Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire

Sans réservation, dans les limites des places disponibles. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T14:30:00

Visiter les coulisses du Cinéma Jacques Tati, classé Art et Essai.

De 10 h à 12 h : matinée d’échange et de découverte sur le thème « C’est quoi distribuer un film ? »

12 h : pique-nique participatif à la cafétéria de l’Agora.

13h30, animation en salle « Le cinéma, un art sonore et visuel. »

À 14h30, ouverture du cycle annuel Une histoire du cinéma allemand avec Le dernier des hommes de F.W. Murnau, film présenté et commenté (payant).

Cinéma Jacques Tati 2 Avenue Albert de Mun, 44600 Saint-Nazaire, France Saint-Nazaire 44600 Hyper Centre Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240536963 http://www.letheatre-saintnazaire.fr/films-de-la-semaine

Le Théâtre, scène nationale, c’est le Théâtre Simone Veil et c’est aussi un cinéma : le Cinéma Jacques Tati !

Photographie : Cinéma Jacques Tati