Le cinéma le Maingué fête ses 20 ans Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu

Le cinéma le Maingué fête ses 20 ans

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05

Venez fêter les 20 ans du cinéma le Maingué les 3, 4 et 5 Octobre 2025

Cette année, le Cinéma Le Maingué souffle ses 20 bougies . Toute l’équipe vous donne rendez-vous pour 3 jours exceptionnels les 3, 4 et 5 octobre 2025 !

Au programme de ce week-end festif

Des avant-premières exclusives

Des séances spéciales pour petits et grands

Des jeux et animations tout au long de l’événement

Des surprises pour partager ensemble la magie du cinéma

Tarif unique 6,90€ (et 5,50€ pour les enfants) .

Esplanade Antoine Glémain Cinéma Le Maingué Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 27 43

English :

Come and celebrate the 20th anniversary of the Maingué cinema on October 3, 4 and 5, 2025

German :

Feiern Sie am 3., 4. und 5. Oktober 2025 das 20-jährige Bestehen des Kinos Le Maingué

Italiano :

Venite a festeggiare il 20° anniversario del cinema Maingué il 3, 4 e 5 ottobre 2025

Espanol :

Venga a celebrar el 20 aniversario del cine Maingué los días 3, 4 y 5 de octubre de 2025

L’événement Le cinéma le Maingué fête ses 20 ans Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de tourisme Anjou bleu