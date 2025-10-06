Le cinéma Lux | RDV Découverte | COMPLET Cinéma Lux Caen

Le cinéma Lux | RDV Découverte | COMPLET

Implanté depuis 1960 sur la butte Sainte-Thérèse, quartier alors ouvrier situé sur la rive droite de Caen, le Cinéma LUX est devenu au fil des années une structure culturelle incontournable de l’agglomération caennaise. Au-delà de la programmation de films dans ses trois salles, il œuvre par de nombreux moyens à promouvoir le 7e Art en restant attaché aux valeurs d’éducation populaire. Venez découvrir les coulisses du LUX de sa première pierre aux cabines de projection en passant par ses fresques murales.

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 16 octobre 2025, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Established in 1960 on the butte Sainte-Thérèse, a working-class neighborhood on Caen?s right bank, Cinéma LUX has become a key cultural structure in the Caen area.

Das Kino LUX wurde 1960 auf dem Hügel Sainte-Thérèse, einem damaligen Arbeiterviertel am rechten Ufer von Caen, gegründet und ist im Laufe der Jahre zu einer unumgänglichen kulturellen Einrichtung im Großraum Caen geworden.

Fondato nel 1960 sulla Butte Sainte-Thérèse, all’epoca quartiere operaio sulla riva destra di Caen, il Cinéma LUX è diventato nel corso degli anni una struttura culturale fondamentale nell’area urbana di Caen.

Fundado en 1960 en la butte Sainte-Thérèse, entonces un barrio obrero de la orilla derecha de Caen, Cinéma LUX se ha convertido con los años en un equipamiento cultural clave de la zona urbana de Caen.

