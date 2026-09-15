Le cinéma Lux | RDV Découverte Cinéma Lux Caen
mardi 26 janvier 2027 · Cinéma Lux · Caen
Informations pratiques
Caen
Le cinéma Lux | RDV Découverte
Cinéma Lux 6 Avenue Sainte-Thérèse Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 10:00:00
fin : 2027-01-26 11:30:00
Date(s) :
2027-01-26
Implanté depuis 1960 sur la butte Sainte-Thérèse, quartier alors ouvrier situé sur la rive droite de Caen, le Cinéma LUX est devenu au fil des années une structure culturelle incontournable de l’agglomération caennaise.
Implanté depuis 1960 sur la butte Sainte-Thérèse, quartier alors ouvrier situé sur la rive droite de Caen, le Cinéma LUX est devenu au fil des années une structure culturelle incontournable de l’agglomération caennaise. Au-delà de la programmation de films dans ses trois salles, il œuvre par de nombreux moyens à promouvoir le 7e Art en restant attaché aux valeurs d’éducation populaire. Venez découvrir les coulisses du LUX de sa première pierre aux cabines de projection en passant par ses fresques murales.
Informations pratiques
Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.
La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .
Cinéma Lux 6 Avenue Sainte-Thérèse Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
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English : Le cinéma Lux | RDV Découverte
Established in 1960 on the butte Sainte-Thérèse, a working-class neighborhood on Caen?s right bank, Cinéma LUX has become a key cultural structure in the Caen area.
L’événement Le cinéma Lux | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer
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