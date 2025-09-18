Le cinéma, Monique et moi Musée de Bretagne Rennes

Le cinéma, Monique et moi Musée de Bretagne Rennes Dimanche 18 janvier 2026, 15h00, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Quand Julie Rambaud pose ses valises à Paimboeuf (Loire-Atlantique), elle découvre les vestiges d’un cinéma des années 30, Le Français.

Elle se lance alors dans une enquête pour le faire revivre. À travers des archives et des témoignages, elle retrace l’histoire de ce lieu et de sa propriétaire Monique Cusson. Elle met également en lumière l’importance d’un cinéma populaire, un lieu où les habitants se retrouvaient en famille ou entre amis.

Un doc du dimanche suivi d’une rencontre avec la réalisatrice. En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. (Julie Rambaud, 52 min, 2024, 1001 images)

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine