Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret lundi 18 août 2025.

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !

Parc de Fressanges Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-18

fin : 2025-08-18

Date(s) :

2025-08-18

Anima, le cinéma le Sénéchal et les conseils de quartier proposent des soirées cinéma en plein air.

Au programme de cette séance du quartier de La Rodde Chasse Gardée.

Pensez à vos sièges, coussins, plaids…

En cas de mauvais temps, repli dans la grande salle de la Mairie. .

Parc de Fressanges Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

English : Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !

German : Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !

Italiano :

Espanol : Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !

L’événement Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Grand Guéret