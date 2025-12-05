Le cinéma Rex fête ses 25 ans Rue du Maréchal Foch Tonneins
Le cinéma Rex fête ses 25 ans Rue du Maréchal Foch Tonneins vendredi 5 décembre 2025.
Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Pierre Guyard, Thomas Cailley et Romain Duris, 3 personnalités à ne pas manquer dans votre cinéma vendredi 5 décembre à 20h.
L’acteur Romain Duris, que vous avez vu dans les films de Cédric Klapisch, Jacques Audiard, Christophe Honoré, Tony Gatliff, Thomas Cailley et bien d’autres, sera parmi nous pour fêter ces 25 ans de vie du Cinéma REX.
Le Cinéma profitera de leur présence pour baptiser chaque salle en leur nom.
Pour l’occasion, le Rex, en partenariat avec la Ville de Tonneins, vous propose 2 projections exceptionnelles
LE REGNE ANIMAL, de Thomas Cailley avec Romain Duris film tourné dans le Lot-et-Garonne
LES COMBATTANTS, de Thomas Cailley
Ces 2 films ont été produits par Pierre Guyard.
La rencontre et les échanges avec nos invités se fera après les projections dans le hall autour du verre de l’amitié
Les réservations sont ouvertes. La séance est au tarif de 5€. .
Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 38 91 cinerextonneins@wanadoo.fr
