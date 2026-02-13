Le cinéma s’invite à la Micro-Folie !, Maison Folie Moulins, Lille

Le cinéma s’invite à la Micro-Folie ! 25 – 29 mars Maison Folie Moulins Nord

Entrée libre

Début : 2026-03-25T14:00:00+01:00 – 2026-03-25T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00

Au musée numérique :

La fête du court métrage fait son grand retour pour sa 10eme édition. Au programme, des courts métrages pour toute la famille seront diffusés au musée numérique le temps d’un après-midi.

Gratuit

Tout public

Mercredi 25 mars, 14 h

Au musée numérique & au Mini-Lab :

Découverte des pratiques du cinéma en lien avec la fête du court métrage. A cette occasion vous pourrez vous essayer en famille aux techniques d’animations et aux métiers du son.

Gratuit

À partir de 10 ans

Samedi 28 mars & dimanche 29 mars, 15 h

Maison Folie Moulins 47/49 rue d'Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D'une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

À l’occasion de la Fête du court métrage, la Micro-Folie propose un après-midi de courts métrages pour toute la famille et des ateliers pour découvrir les techniques d’animation & les métiers du son.

