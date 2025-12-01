Le Cintra Réveillon de la Saint Sylvestre Le Cintra Aix-en-Provence

Le Cintra Réveillon de la Saint Sylvestre

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h. Le Cintra 14 Place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le passage a la nouvelle avec un diner gourmand et un pianiste pour vous accompagner tout au long de la soirée

Le Cintra 14 Place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 27 57 01

English :

We are delighted to welcome you to the New Year with a gourmet dinner and a pianist to accompany you throughout the evening.

