Le circuit des Ardennes

Fromelennes Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-08

Étape 1 Mercredi 8 avril Villers-Semeuse Saint-Laurent (129 km). Étape 2 Jeudi 9 avril Rethel Rethel (176 km). Étape 3 Vendredi 10 avril Lac de Bairon Lac des Vieilles Forges (160 km). Étape 4 Samedi 11 avril Fromelennes Hargnies (198 km). Étape 5 Dimanche 12 avril Sedan Charleville (150 km). Venez suivre et encourager les coureurs des différentes équipes sur les routes ardennaises.

.

Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stage 1: Wednesday, April 8: Villers-Semeuse Saint-Laurent (129 km). Stage 2: Thursday, April 9: Rethel Rethel (176 km). Stage 3: Friday April 10: Lac de Bairon Lac des Vieilles Forges (160 km). Stage 4: Saturday, April 11: Fromelennes Hargnies (198 km). Stage 5: Sunday April 12: Sedan Charleville (150 km). Come and follow the riders of the different teams on the roads of the Ardennes.

L’événement Le circuit des Ardennes Fromelennes a été mis à jour le 2026-02-17 par Ardennes Tourisme