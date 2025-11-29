Le circuit du Narrenstein Autour du Marché de Noël Munster

Le circuit du Narrenstein Autour du Marché de Noël

Le Club Vosgien vous invite, à l’occasion du marché de Noël, à une BALADE AUTOUR DE MUNSTER.

Samedi 29 novembre 2025 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite, à l’occasion du marché de Noël, à une balade autour de Munster qui vous emmènera sur le circuit du NARRENSTEIN environ 2 h 30 de marche, accessible à tous (1/5), gratuit.

Départ à 14 heures du Marché de Noël de Munster, près de la maisonnette de l’office de tourisme.

Guide Jacques BUHLER tel 06 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com

Avant ou après votre promenade, n’oubliez pas de faire un tour au marché de Noël au cœur des montagnes . .

English :

The Club Vosgien invites you, on the occasion of the Christmas market, to a WALK AROUND MUNSTER.

German :

Der Club Vosgien lädt Sie anlässlich des Weihnachtsmarktes zu einem WANDERN UM MUNSTER ein.

Italiano :

Il Club Vosgien vi invita, in occasione del mercatino di Natale, a una PASSEGGIATA PER MUNSTER.

Espanol :

El Club Vosgien le invita, con motivo del mercado navideño, a un PASEO POR MUNSTER.

