Le circuit du Narrenstein Autour du Marché de Noël Munster
Le circuit du Narrenstein Autour du Marché de Noël Munster samedi 29 novembre 2025.
Le circuit du Narrenstein Autour du Marché de Noël
Place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Le Club Vosgien vous invite, à l’occasion du marché de Noël, à une BALADE AUTOUR DE MUNSTER.
Samedi 29 novembre 2025 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite, à l’occasion du marché de Noël, à une balade autour de Munster qui vous emmènera sur le circuit du NARRENSTEIN environ 2 h 30 de marche, accessible à tous (1/5), gratuit.
Départ à 14 heures du Marché de Noël de Munster, près de la maisonnette de l’office de tourisme.
Guide Jacques BUHLER tel 06 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com
Avant ou après votre promenade, n’oubliez pas de faire un tour au marché de Noël au cœur des montagnes . .
Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com
English :
The Club Vosgien invites you, on the occasion of the Christmas market, to a WALK AROUND MUNSTER.
German :
Der Club Vosgien lädt Sie anlässlich des Weihnachtsmarktes zu einem WANDERN UM MUNSTER ein.
Italiano :
Il Club Vosgien vi invita, in occasione del mercatino di Natale, a una PASSEGGIATA PER MUNSTER.
Espanol :
El Club Vosgien le invita, con motivo del mercado navideño, a un PASEO POR MUNSTER.
L’événement Le circuit du Narrenstein Autour du Marché de Noël Munster a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster