Le circuit du renard, parcours musical Mairie Serches

Le circuit du renard, parcours musical Dimanche 21 septembre, 10h15 Mairie Aisne

Suivez le renard ! A partir de l’animal emblème de la commune, redécouvrez l’architecture préservée de ce village authentique du Soissonnais, en musique, jusqu’au château de Dhuizy ! Rendez-vous devant la mairie de Serches.

Mairie 7 rue Principale 02220 SERCHES Serches 02220 Aisne Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Soissons