Le circuit du Solberg Autour du Marché de Noël Munster
Le circuit du Solberg Autour du Marché de Noël
Place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Belles vues sur Munster et la Grande Vallée.
Samedi 13 décembre 2025, à l’occasion du marché de Noël, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite à une balade autour de Munster qui vous emmènera sur le circuit du SOLBERG aux couleurs automnales avec de beaux points de vue sur Munster et la grande Vallée.
Environ 2 heures de marche, accessible à tous (1/5), gratuit. Départ à 14 heures du Marché de Noël de Munster, près de la maisonnette de l’office de tourisme.
Guide André KEMPF tel 06 08 45 77 42 andrekempf@orange.fr
Avant ou après votre promenade, n’oubliez pas de faire un tour au marché de Noël au cœur des montagnes . .
Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 45 77 42 andrekempf@orange.fr
English :
Beautiful views of Munster and the Grande Vallée.
German :
Schöne Aussicht auf Munster und das Grande Vallée.
Italiano :
Splendida vista su Munster e sulla Grande Vallée.
Espanol :
Hermosas vistas sobre Munster y la Grande Vallée.
