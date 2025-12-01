Le circuit du Solberg Autour du Marché de Noël Munster

Le circuit du Solberg Autour du Marché de Noël

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Belles vues sur Munster et la Grande Vallée.

Samedi 13 décembre 2025, à l’occasion du marché de Noël, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite à une balade autour de Munster qui vous emmènera sur le circuit du SOLBERG aux couleurs automnales avec de beaux points de vue sur Munster et la grande Vallée.

Environ 2 heures de marche, accessible à tous (1/5), gratuit. Départ à 14 heures du Marché de Noël de Munster, près de la maisonnette de l’office de tourisme.

Guide André KEMPF tel 06 08 45 77 42 andrekempf@orange.fr

Avant ou après votre promenade, n’oubliez pas de faire un tour au marché de Noël au cœur des montagnes . .

English :

Beautiful views of Munster and the Grande Vallée.

German :

Schöne Aussicht auf Munster und das Grande Vallée.

Italiano :

Splendida vista su Munster e sulla Grande Vallée.

Espanol :

Hermosas vistas sobre Munster y la Grande Vallée.

