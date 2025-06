LE CIRCUIT ÉNIGME OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Toulouse 8 juillet 2025 10:30

Haute-Garonne

LE CIRCUIT ÉNIGME OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Donjon du Capitole Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 10:30:00

fin : 2025-08-19 12:30:00

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

Jeux de piste et parcours ludique cette visite à la portée des enfants a été créée pour élargir leur horizon. Ce circuit concocté pour toute la famille est à suivre à la fois avec un guide et un carnet de route. On cherche, on observe, on scrute, on s’interroge et, surtout, on s’amuse !

Cette visite est une savante recette où l’équilibre de la complicité parents-enfants est primordial ! Prenez une famille, faites-en une équipe. Puis, touillez avec un temps imparti pour répondre au plus grand nombre de questions possibles. Un brin artiste, ingénieur voire magicien saurez-vous faire converger vos connaissances avec le talent de vos enfants ?

La visite se déroule sur quatre lieux emblématiques la place du Capitole, l’église des Jacobins, les quais de la Garonne et l’hôtel d’Assézat. La pédagogie et le dynamisme du guide pilotent l’aventure mais c’est bien vous et vos enfants qui faites avancer la compétition !

Cette visite apprend aux enfants à se repérer dans l’espace, observer leur environnement et réfléchir en équipe. Les discours du guide sont adaptés et le carnet de route est facile à prendre en main, bref, une découverte de Toulouse à la portée de tout le monde. 8 .

OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Donjon du Capitole

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Scavenger hunt and playful tour: this tour for children has been created to broaden their horizons. This tour, designed for the whole family, is to be followed with a guide and a road book. You can search, observe, scrutinize, ask questions and, above all, have fun!

German :

Schnitzeljagd und spielerischer Rundgang: Diese kindgerechte Tour soll den Horizont der Kinder erweitern. Dieser für die ganze Familie zusammengestellte Rundgang ist sowohl mit einem Führer als auch mit einem Fahrtenbuch zu absolvieren. Es wird gesucht, beobachtet, gescannt, hinterfragt und vor allem Spaß gemacht!

Italiano :

Cacce al tesoro e un tour divertente: questo tour a misura di bambino è stato creato per ampliare i loro orizzonti. Questo tour, pensato per tutta la famiglia, va seguito con una guida e un road book. Potete cercare, osservare, guardarvi intorno, fare domande e, soprattutto, divertirvi!

Espanol :

Búsqueda del tesoro y recorrido divertido: este recorrido para niños ha sido creado para ampliar sus horizontes. Este recorrido, pensado para toda la familia, se debe seguir con una guía y un libro de ruta. Puede buscar, observar, mirar, preguntar y, sobre todo, divertirse

L’événement LE CIRCUIT ÉNIGME Toulouse a été mis à jour le 2025-06-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE