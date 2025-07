Le Circuit Mystère Saint-Astier

Le Circuit Mystère Saint-Astier jeudi 31 juillet 2025.

Le Circuit Mystère

Saint-Astier Dordogne

Laissez-vous guider à la découverte de lieux insolites demeures privées, fermes, ateliers… Ces visites ponctuelles sont organisées spécialement et vous offrent un accès privilégié exceptionnel.

Déplacement en véhicule personnel.

14h-17h30. Places limitées, réservation indispensable. Gratuit.

Laissez-vous guider à la découverte de sites ouverts exceptionnellement

Rencontre avec un apiculteur, dégustation de miel.

Une maison multiséculaire, rénovée par une association de sauvegarde du patrimoine. Visite d’un véritable château fort !

Places limitées, réservation indispensable. 14h-18h. Gratuit.

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription.

Office de Tourisme 05 53 54 13 85 .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr

English :

Let us guide you through unusual places: private homes, farms, workshops? These one-off visits are specially organized and offer you exceptional privileged access.

Travel by private vehicle.

2pm-5.30pm. Places limited, booking essential. Free admission.

German : Le Circuit Mystère

Lassen Sie sich auf eine Entdeckungsreise zu ungewöhnlichen Orten führen: Privatwohnungen, Bauernhöfe, Werkstätten? Diese punktuellen Besuche werden speziell organisiert und bieten Ihnen einen außergewöhnlich privilegierten Zugang.

Anreise mit dem eigenen Fahrzeug.

14:00-17:30 Uhr. Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich. Kostenlos.

Italiano :

Lasciatevi guidare alla scoperta di luoghi insoliti: case private, fattorie, laboratori? Queste visite uniche sono organizzate appositamente e vi offrono un accesso privilegiato eccezionale.

Viaggio in veicolo privato.

14.00-17.30. I posti sono limitati, è indispensabile la prenotazione. Ingresso libero.

Espanol : Le Circuit Mystère

Déjese guiar en el descubrimiento de lugares insólitos: casas particulares, granjas, talleres.. Estas visitas únicas están especialmente organizadas y le ofrecen un acceso privilegiado excepcional.

Desplazamientos en vehículo privado.

de 14.00 a 17.30 h. Plazas limitadas, imprescindible reservar. Entrada gratuita.

