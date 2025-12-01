Le circuit ordinaire Rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source

Le circuit ordinaire

Le circuit ordinaire de Jean-Claude Carrière, à La Petite Scène à Cougousse, samedi 7 et dimanche 8 février.

De Jean-Claude Carrière. Par la Cie Illusoire Jardin-34-Vailhauquès

Thriller policier. Avec Philippe Reyné et Jean-Louis Maerten. Mise en scène Annie Jean

Avez-vous déjà dénoncé quelqu’un ?… Ne vous souvenez-vous pas d’avoir éprouvé un très vif plaisir ?… Avec un simple stylo, vous décidez du sort d’un tel ou d’un tel… c’est extraordinaire, le monde s’ouvre comme une fleur secrète…

Deux hommes un commissaire, et un rapporteur délateur du Circuit Ordinaire , vont se livrer un duel sans merci. Un huis-clos aux multiples rebondissements où le cynisme fait force de loi, un champ de mines qui ne tolère pas le moindre faux pas.

L’écriture ciselée de Jean Claude Carrière se met au service d’un suspens insoutenable, où l’humour parvient quand même parfois à se glisser… .

Rue Pauline de Flaugergues Cougousse Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 7 88 03 39 43 vallondecultures@gmail.com

Le circuit ordinaire by Jean-Claude Carrière, at La Petite Scène in Cougousse, Saturday February 7 and Sunday February 8.

