Le Cir’Kabaret Vair-sur-Loire samedi 14 février 2026.
Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14 2026-02-15
Découvrez un cabaret unique en son genre des numéros spectaculaires mêlant cirque, chant en direct et danse… Un show éblouissant à savourer en famille !
Organisé par le comité des fêtes de Saint-Herblon.
Billetterie en ligne. .
Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 23 10 62 73
English :
Discover a one-of-a-kind cabaret: spectacular acts combining circus, live singing and dance… A dazzling show for the whole family!
