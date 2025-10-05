LE CIRQU’ ENCHANTE – CENTRE ATHANOR Montlucon

LE CIRQU’ ENCHANTE Début : 2025-12-13 à 14:00. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : LE CIRQU’ ENCHANTELe Cirqu’enchantéUn spectacle interactif avec au programme : de l’humour, de la fantaisie, une technique circassienne irréprochable tels sont les ingrédients de ce cirqu’enchanté .Du quick change, de l’illusion, des numéros d’ombres et de lumières, un numéro de ventriloque….seront présentés par des artistes prestigieux ayant œuvré dans les plus grands festivals internationaux et les plus grands cirques.Réginald sera le maitre de cérémonie de ce spectacle

CENTRE ATHANOR RUE PABLO PICASSO 03100 Montlucon 03