LE CIRQUE – (1928) – 70 mn – Charlie Chaplin – Etats-Unis avec Charlie Chaplin, Merna Kennedy, Al Ernest Garcia & Harry Crocker Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie

avec Charlie Chaplin, Merna Kennedy, Al Ernest Garcia & Harry Crocker Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie Dimanche 14 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Adhésion année 20.00€ pour 11 films, Adhésion découverte 5.00€ par séance, Carte SORTIR 2.50€, moins de 18 ans : gratuit.

Alors qu’il tente de fuir la police, Charlot se réfugie sous la tente d’un cirque où il participe malgré lui à un numéro de clowns, provoquant les rires du public. Il est aussitôt engagé par le directeur et intègre la troupe du cirque, où il fait la connaissance d’un écuyère dont il tombe amoureux…

Avec Le Cirque, Chaplin, alors en pleine maîtrise de son art burlesque, livre l’un des chefs d’oeuvre de sa carrière, dans lequel la précision millimétrée de ses gags s’inscrit dans une véritable mise en abyme, où le cirque devient le moyen d’évoquer plus généralement la question du rire.

Ce film est présenté et analysé par Erwan CADORET, Docteur en études cinématographiques.

Début : 2025-12-14T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T19:00:00.000+01:00

le.cantepio@gmail.com

Amphithéâtre d’Hallouvry 13 rue d’Hallouvry 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine