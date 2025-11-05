Le cirque ! à la Micro-Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-29

2025-11-05

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. En novembre, dans les casques de réalité virtuelle, vivez Dear Angelica, un court métrage poétique où la peinture s’anime à 360°. Découvrez aussi, les collections Sport et Auvergne Rhône-Alpes, entre énergie olympique et savoir-faire textile. La visite libre du musée et les casque de réalité virtuelle, sont accessibles lors des horaires d’ouverture, les mercredis et vendredi, de 14 h à 17 h et le samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. De plus, des animations seront proposées tout le mois atelier créatif le mercredi 5 novembre, une micro conférence le samedi 15 novembre, une résidence artistique du 24 au 29 novembre, une lecture kamishibaï et jeu de mémory le 22 novembre et un atelier créatif le samedi 29 novembre à 15 h. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

