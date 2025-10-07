Le cirque à l’envers – expérience horrifique pour halloween 2025 Cirque théâtre Bormann Paris

Plongez dans l’univers mystérieux du Cirque à l’Envers et vivez une expérience horrifique unique à Paris pour Halloween 2025.

Du 7 octobre au 2 novembre, le prestigieux Cirque théâtre Bormann se métamorphose en un lieu d’ombres et de légendes, où frissons, mystères et récits fantastiques s’entremêlent.

Entre spectacle vivant, scénographie immersive et atmosphère inquiétante, ce voyage sensoriel est conçu pour tous ceux qui souhaitent découvrir un Halloween original, au cœur d’un haut lieu du patrimoine culturel parisien.

Lieu : Cirque Bormann, 5 rue Lucien Bossoutrot, 75015 Paris

Dates : du 7 octobre au 2 novembre 2025

Public : conseillé à partir de [âge minimum adapté : 12 ans

Tarifs : 54€

Venez vivre Halloween autrement, entre art, légendes et émotions fortes !

Une expérience horrifique immersive pour Halloween, au cœur du Cirque théâtre Bormann à Paris

Du mardi 07 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Cirque théâtre Bormann 5 rue lucien bossoutrot 75015 Paris

https://www.cirquealenvers.com +33669213903 contact@cirquealenvers.com https://www.facebook.com/p/Cirque-à-lenvers-100083312643764/