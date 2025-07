Le cirque alchimique Montbard

Le cirque alchimique Montbard vendredi 1 août 2025.

Le cirque alchimique

Parc Buffon (terrasse inférieure, accès par l’allée clémenceau) Montbard Côte-d’Or

Début : 2025-08-01 18:00:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Plongez dans un univers de magie fumante, de chimie amusante et de jonglerie étonnante. Ce spectacle nous transporte à l’époque des alchimistes où le monde était recréé dans les alambics pour rivaliser avec les forces divines. Eau, feu, fumée et bulles s’entrelacent au fil des expériences, donnant vie à des matières en perpétuelle transformation.

Sans paroles, mais rythmé par les réactions du public, ce voyage surprenant, à la fois émerveillant et déroutant, nous invite à voir l’alchimie sous un autre jour, avec des ingrédients issus de notre quotidien.

*Repli à l’Espace Paul Eluard en cas de météo défavorable. .

Parc Buffon (terrasse inférieure, accès par l’allée clémenceau) Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 01 34

