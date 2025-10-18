Le Cirque Alegria Parking de la Médiathèque Saint-Georges-des-Coteaux
Le Cirque Alegria Parking de la Médiathèque Saint-Georges-des-Coteaux samedi 18 octobre 2025.
Le Cirque Alegria
Parking de la Médiathèque 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-18
Le cirque de Tino Hart revient avec son nouveau spectacle Alegria
.
Parking de la Médiathèque 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 44 94 42
English :
Tino Hart’s circus returns with new show: Alegria
German :
Der Zirkus von Tino Hart kehrt mit seiner neuen Show zurück: Alegria
Italiano :
Il circo di Tino Hart torna con il suo nuovo spettacolo: Alegria
Espanol :
El circo de Tino Hart regresa con su nuevo espectáculo: Alegría
L’événement Le Cirque Alegria Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge