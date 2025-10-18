Le Cirque Alegria Parking de la Médiathèque Saint-Georges-des-Coteaux

Le Cirque Alegria Parking de la Médiathèque Saint-Georges-des-Coteaux samedi 18 octobre 2025.

Le Cirque Alegria

Parking de la Médiathèque 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

Le cirque de Tino Hart revient avec son nouveau spectacle Alegria

.

Parking de la Médiathèque 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 44 94 42

English :

Tino Hart’s circus returns with new show: Alegria

German :

Der Zirkus von Tino Hart kehrt mit seiner neuen Show zurück: Alegria

Italiano :

Il circo di Tino Hart torna con il suo nuovo spettacolo: Alegria

Espanol :

El circo de Tino Hart regresa con su nuevo espectáculo: Alegría

L’événement Le Cirque Alegria Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge