Le Cirque Bureau Une troupe de renommée mondiale – Bourges, 15 mai 2025 19:15, Bourges.

Cher

Le Cirque Bureau Une troupe de renommée mondiale 28 Rue Gambon Bourges Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 19:15:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Chevaux, trapèzes et ours savants partez à la découverte du Cirque Bureau, un joyau du spectacle berruyer au destin hors du commun !

Le Bureau des Guides de Bourges vous invite à revivre l’extraordinaire épopée du Cirque Bureau, célèbre troupe née au XIXe siècle et devenue une référence du cirque français. De ses origines dans le Lot-et-Garonne à son ancrage à Bourges, en passant par ses spectacles légendaires et ses artistes emblématiques comme les Frères Fratellini ou Germain Aéros, cette conférence menée par Tony Borselle retrace une histoire haute en couleurs, entre traditions équestres, exploits acrobatiques et notoriété mondiale. Un rendez-vous riche en anecdotes et en émotions, à ne pas manquer ! 7 .

28 Rue Gambon

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

Horses, trapezes and teddy bears: discover the Cirque Bureau, a jewel of the Berruyère show business with an extraordinary destiny!

German :

Pferde, Trapeze und dressierte Bären: Gehen Sie auf Entdeckungsreise im Cirque Bureau, einem Juwel des Showbusiness in Berruy mit einem außergewöhnlichen Schicksal!

Italiano :

Cavalli, trapezi e orsacchiotti: scoprite il Cirque Bureau, un gioiello dell’intrattenimento locale con un destino straordinario!

Espanol :

Caballos, trapecios y osos de peluche: ¡descubra el Cirque Bureau, una joya del espectáculo local con un destino extraordinario!

L’événement Le Cirque Bureau Une troupe de renommée mondiale Bourges a été mis à jour le 2025-05-12 par OT BOURGES