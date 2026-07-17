Le Cirque de France à Châtelaillon-Plage Hippodrome Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Le Cirque de France à Châtelaillon-Plage

Hippodrome Châtelaillon-Plage 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22

Le Cirque de France vous propose son tout nouveau spectacle cet été ! Venez en profiter en famille !

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Hippodrome Châtelaillon-Plage 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 58 82 84

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English : The Cirque de France in Châtelaillon-Plage

Cirque de France is presenting its brand-new show this summer! Come enjoy it with your family!

L’événement Le Cirque de France à Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage