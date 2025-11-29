LE CIRQUE DE NOËL DE TOULOUSE HIPPODROME DE LA CEPIERE Toulouse

LE CIRQUE DE NOËL DE TOULOUSE

HIPPODROME DE LA CEPIERE 1 Chemin des Courses Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-29

fin : 2026-01-11

2025-11-29

Le Cirque de Noël de Toulouse, c’est une sélection des meilleurs artistes internationaux primés dans les plus grands festivals de cirque au monde !

Le Grand Cirque de Noël de Toulouse réunit des artistes venus du monde entier pour un spectacle féerique les acrobaties aériennes de Nicoli et Alessia Macaggi côtoient le jonglage époustouflant de Yakel Placencia et la marche au plafond vertigineuse de Deyvi Franco. Le magicien Éric Lee émerveille avec ses grandes illusions, tandis que le clown Francesco fait rire petits et grands. Sous la direction du charismatique Monsieur Loyal Pierre Galibert et accompagnées des gracieuses danseuses des Ballets d’Ukraine, ces performances forment un show magique, mêlant émotion, humour et prouesses spectaculaires… jusqu’à un final grandiose au centre de la piste avec l’apparition d’un véritable hélicoptère !

Le Cirque de Noël, un spectacle magnifique ouvert à toute la famille !

A Savoir

– Chapiteau chauffé

– En cas de nécessité la composition du spectacle peut être modifiée

– WC sur place

– Cirque entièrement accessible aux PMR

– Parking gratuit sur place .

HIPPODROME DE LA CEPIERE 1 Chemin des Courses Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie +33 7 66 13 71 18 infos@cirque-noel-toulouse.fr

English :

The Cirque de Noël de Toulouse is a selection of the best international artists who have won awards at the world’s biggest circus festivals!

German :

Der Weihnachtszirkus von Toulouse ist eine Auswahl der besten internationalen Artisten, die auf den größten Zirkusfestivals der Welt ausgezeichnet wurden!

Italiano :

Il Cirque de Noël de Toulouse è una selezione dei migliori artisti internazionali premiati nei più grandi festival circensi del mondo!

Espanol :

El Cirque de Noël de Toulouse es una selección de los mejores artistas internacionales premiados en los mayores festivales de circo del mundo

