Le cirque des étoiles par la Cie Comme une étincelle Boulodrome Saint-Laurent-en-Royans
mercredi 23 septembre 2026 · Boulodrome · Saint-Laurent-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Royans
Le cirque des étoiles par la Cie Comme une étincelle
Boulodrome 2 Lot. Pont d’Aix Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 10:35:00
Date(s) :
2026-09-23
Ciné spectacle / à partir de 3 ans / durée 35min . Un spectacle délicat à la croisée du cinéma d’animation, du théâtre d’objet et d’ombres.
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Boulodrome 2 Lot. Pont d’Aix Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chapito.royans@gmail.com
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English :
Cin%E9 show / Ages 3 and up / Running time: 35 min. A delicate performance that blends animated film, object theater, and shadow play.
L’événement Le cirque des étoiles par la Cie Comme une étincelle Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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