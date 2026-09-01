Le cirque des étoiles par la Cie Comme une étincelle Boulodrome Saint-Laurent-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Royans

Le cirque des étoiles par la Cie Comme une étincelle

Boulodrome 2 Lot. Pont d’Aix Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 10:35:00

Date(s) :

2026-09-23

Ciné spectacle / à partir de 3 ans / durée 35min . Un spectacle délicat à la croisée du cinéma d’animation, du théâtre d’objet et d’ombres.

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Boulodrome 2 Lot. Pont d’Aix Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chapito.royans@gmail.com

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English :

Cin%E9 show / Ages 3 and up / Running time: 35 min. A delicate performance that blends animated film, object theater, and shadow play.

L’événement Le cirque des étoiles par la Cie Comme une étincelle Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme