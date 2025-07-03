Le cirque des mirages Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs

Le cirque des mirages

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Après vingt ans de tournées prestigieuses, le duo mythique du Cirque des Mirages nous revient avec un nouveau spectacle intitulé Boîte de Pandore . On trouvera dans cette boîte à mystère un florilège de leurs chansons les plus scintillantes ainsi que de nombreux titres inédits dont eux seuls possèdent le secret. Tour à tour drôles, poétiques, insolents, débridés, lyriques, fantasmagoriques, les chansons du fameux duo sont autant de scénettes qui nous conduisent dans les méandres de l’inconscient. Car si les maîtres de la chanson expressionniste font référence au mythe d’Hésiode, c’est qu’ils se sont donnés pour mission, et ce depuis toujours, d’explorer les mille facettes de l’âme humaine afin de les révéler au grand jour. C’est surtout qu’ils ont à cœur de montrer la folie et la démesure de notre époque, d’en dévoiler l’absurdité et la beauté, convaincus que les artistes et les poètes sont les antennes de notre civilisation… .

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

