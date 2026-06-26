Le cirque du petit passé de Lucienne Velours Ecurie La Femme Chaussette Périssac samedi 18 juillet 2026.

Périssac

Le cirque du petit passé de Lucienne Velours

Ecurie La Femme Chaussette 1417 Le Grand Lesnier Périssac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Spectacle équestre aux Écuries La Femme Chaussette

Rendez-vous le Samedi 18 juillet pour une nouvelle soirée pleine d’émotions, de rires et de poésie aux écuries.

Un moment à partager en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Ouverture des portes 18 h 30

Début du spectacle 19 h 00

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

19 h Première partie

À la Bonne Franquette

Un spectacle vivant et dynamique mêlant liberté, voltige cosaque et complicité avec les chevaux sur un thème de vielle France.

20 h Entracte

Profitez de la buvette (softs & bières) et des délicieux paninis du Chef Micka, sans oublier les gaufres, et chez nous, tout est maison

21 h Deuxième partie

Lucienne Velours et le Cirque du Petit Passé

Une création 2026 originale, poétique et pleine d’émotions, portée par Mathilde et ses animaux. Avec… une poule, un chien, un cheval et un poney .

Ecurie La Femme Chaussette 1417 Le Grand Lesnier Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 82 89 18 LaFemmeChaussette@gmail.com

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English : Le cirque du petit passé de Lucienne Velours

L’événement Le cirque du petit passé de Lucienne Velours Périssac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Fronsadais