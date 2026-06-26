Le cirque du petit passé de Lucienne Velours Ecurie La Femme Chaussette Périssac
Le cirque du petit passé de Lucienne Velours Ecurie La Femme Chaussette Périssac samedi 18 juillet 2026.
Périssac
Le cirque du petit passé de Lucienne Velours
Ecurie La Femme Chaussette 1417 Le Grand Lesnier Périssac Gironde
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Spectacle équestre aux Écuries La Femme Chaussette
Rendez-vous le Samedi 18 juillet pour une nouvelle soirée pleine d’émotions, de rires et de poésie aux écuries.
Un moment à partager en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Ouverture des portes 18 h 30
Début du spectacle 19 h 00
PROGRAMME DE LA SOIRÉE
19 h Première partie
À la Bonne Franquette
Un spectacle vivant et dynamique mêlant liberté, voltige cosaque et complicité avec les chevaux sur un thème de vielle France.
20 h Entracte
Profitez de la buvette (softs & bières) et des délicieux paninis du Chef Micka, sans oublier les gaufres, et chez nous, tout est maison
21 h Deuxième partie
Lucienne Velours et le Cirque du Petit Passé
Une création 2026 originale, poétique et pleine d’émotions, portée par Mathilde et ses animaux. Avec… une poule, un chien, un cheval et un poney .
Ecurie La Femme Chaussette 1417 Le Grand Lesnier Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 82 89 18 LaFemmeChaussette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le cirque du petit passé de Lucienne Velours
L’événement Le cirque du petit passé de Lucienne Velours Périssac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Fronsadais