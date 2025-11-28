Le Cirque d’Ukraine sur Glace Pac des Expos Autun Autun

Le Cirque d’Ukraine sur Glace Pac des Expos Autun Autun vendredi 28 novembre 2025.

Le Cirque d’Ukraine sur Glace

Pac des Expos Autun 1 Avenue André Frenaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Le Cirque d’Ukraine sur Glace

Sous la direction de Sergueï Kabakov.

Joliment nommé Le Royaume des Glaces , le nouveau spectacle du Cirque d’Ukraine sur Glace vous fera vivre deux heures de bonheur, de rire et d’émotions grâce à d’incroyables numéros réalisés sur patins tels que le jonglage, les cordes à sauter, les monocycles mais également ceux sans qui le cirque ne serait rien Les Clowns !

Pour réunir ces 25 artistes, Sergueï Kabakov, directeur de la troupe, a sélectionné des acrobates issus du cirque traditionnel, mais également des gymnastes qui ont appris le patinage ou bien encore des danseurs sur glace qui se sont pliés aux règles circassiennes ! Ce creuset de talents venus de différentes disciplines artistiques et sportives donne au spectacle une incroyable énergie ! L’association de tous ces talents lui confère une beauté et une magie tout à fait unique, grâce à la rigueur et au courage de ses artistes, fiers de leur pays et de leur culture, unis dans l’adversité.

Créé en 2013, le Cirque d’Ukraine sur Glace a sillonné l’Europe centrale et les pays baltes et se produira cet hiver en France pour la troisième fois, fort du succès de la tournée d’hiver 2024. Nul doute que le public sera conquis et gardera longtemps en mémoire les couleurs chatoyantes des costumes et les airs entrainants des musiques tantôt traditionnelles tantôt actuelles qui rythment les chorégraphies de ce spectacle inédit.

Plaisir garanti ! .

Pac des Expos Autun 1 Avenue André Frenaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Le Cirque d’Ukraine sur Glace

German : Le Cirque d’Ukraine sur Glace

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Cirque d’Ukraine sur Glace Autun a été mis à jour le 2025-10-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)