LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACE LE BASCALA Bruguières

LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACE LE BASCALA Bruguières vendredi 19 décembre 2025.

LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACE

LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 20:45:00

Date(s) :

2025-12-19

Joliment nommé Le Royaume des Glaces , le nouveau spectacle du Cirque d’Ukraine sur Glace nous fera vivre deux heures de bonheur, de rire et d’émotions grâce à d’incroyables numéros réalisés sur patins.

25 artistes, venus de différentes disciplines artistiques et sportives donne au spectacle une incroyable énergie. L’association de tous ces talents lui confère une beauté et une magie tout à fait unique, grâce à la rigueur et au courage de chacun.

les 150 costumes et les airs entrainants des musiques tantôt traditionnelles tantôt actuelles rythment les chorégraphies de ce magnifique spectacle. Plaisir garanti ! .

LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 64 37

English :

Beautifully named « Le Royaume des Glaces » (The Kingdom of Ice), the new Cirque d?Ukraine sur Glace show brings us two hours of happiness, laughter and emotion, thanks to incredible acts performed on skates.

German :

Die neue Show des ukrainischen Eiszirkus mit dem schönen Namen « Das Königreich des Eises » wird uns zwei Stunden lang mit unglaublichen Nummern auf Schlittschuhen zum Lachen bringen.

Italiano :

Splendidamente chiamato « Le Royaume des Glaces » (Il Regno del Ghiaccio), il nuovo spettacolo del Cirque d’Ukraine sur Glace ci regalerà due ore di felicità, risate ed emozioni grazie a incredibili numeri eseguiti sui pattini.

Espanol :

Bellamente bautizado como « Le Royaume des Glaces » (El Reino de los Hielos), el nuevo espectáculo del Cirque d’Ukraine sur Glace nos regalará dos horas de felicidad, risas y emoción gracias a increíbles números realizados sobre patines.

L’événement LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACE Bruguières a été mis à jour le 2025-09-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE