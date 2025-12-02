Le Cirque d’Ukraine sur Glace PATINOIRE Épinal

Joliment nommé « Le Royaume des Glaces », le nouveau spectacle du Cirque d’Ukraine sur Glace vous fera vivre deux heures de bonheur, de rire et d’émotions grâce à d’incroyables numéros réalisés sur patins tels que le jonglage, les cordes à sauter, les monocycles mais également ceux sans qui le cirque ne serait rien Les Clowns ! Pour réunir ces 25 artistes,Sergueï Kabakov, directeur de la troupe, a sélectionné des acrobates issus du cirque traditionnel mais également des gymnastes qui ont appris le patinage, ou bien encore des danseurs sur glace qui se sont plié aux règles circassiennes ! Ce creuset de talents venus de différentes disciplines artistiques et sportives donne au spectacle une incroyable énergie. L’association de tous ces talents lui confère une beauté et une magie tout à fait unique, grâce à la rigueur et au courage de ses artistes, fiers de leur pays et de leur culture, unis dans l’adversité. Créé en 2013, le Cirque d’Ukraine sur Glace a sillonné l’Europe centrale et les pays baltes et se produira cet hiver en France. Nul doute que le public sera conquis et gardera longtemps en mémoire les couleurs chatoyantes des 150 costumes et les airs entrainants des musiques tantôt

traditionnelles tantôt actuelles qui rythment les chorégraphies de ce magnifique spectacle. Plaisir garanti.Tout public

PATINOIRE Faubourg de Poissompré

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Beautifully named « Le Royaume des Glaces » (The Kingdom of Ice), the new Cirque d’Ukraine sur Glace show will bring you two hours of happiness, laughter and emotion, thanks to incredible skating acts such as juggling, skipping ropes and unicycles, as well as those without whom the circus would be nothing: The Clowns! To bring these 25 artists together, Sergueï Kabakov, director of the troupe, selected acrobats from traditional circus backgrounds, as well as gymnasts who have learned to skate, and ice dancers who have bent to circus rules! This melting pot of talents from different artistic and sporting disciplines gives the show an incredible energy. The combination of all these talents gives it a beauty and magic all its own, thanks to the rigor and courage of its artists, proud of their country and culture, united in adversity. Created in 2013, Cirque d’Ukraine sur Glace has criss-crossed Central Europe and the Baltic States, and will be performing in France this winter. Audiences will undoubtedly be captivated, and will long remember the shimmering colors of the 150 costumes and the lively tunes of both traditional and contemporary music that punctuate the performances

music that punctuates the choreography of this magnificent show. Pleasure guaranteed.

German :

Die neue Show des ukrainischen Eiszirkus mit dem schönen Namen « Das Königreich des Eises » wird Sie zwei Stunden lang mit unglaublichen Kufennummern wie Jonglage, Springseilen, Einrädern und denjenigen, ohne die der Zirkus nichts wäre, nämlich den Clowns, zum Lachen bringen und Sie in Emotionen versetzen Sergei Kabakov, der Direktor der Truppe, hat für die 25 Künstler Akrobaten aus dem traditionellen Zirkus ausgewählt, aber auch Turner, die das Schlittschuhlaufen gelernt haben, und Eistänzer, die sich den Regeln des Zirkus unterworfen haben Diese Mischung aus Talenten aus verschiedenen künstlerischen und sportlichen Disziplinen verleiht der Show eine unglaubliche Energie. Die Kombination all dieser Talente verleiht dem Zirkus eine einzigartige Schönheit und Magie, dank der Härte und des Mutes seiner Künstler, die stolz auf ihr Land und ihre Kultur sind und sich in der Not vereinen. Der 2013 gegründete Ukrainische Eiszirkus hat Mitteleuropa und die baltischen Staaten bereist und wird diesen Winter in Frankreich auftreten. Zweifellos wird das Publikum begeistert sein und sich noch lange an die schillernden Farben der 150 Kostüme und die mitreißenden Melodien der Musik erinnern

die den Rhythmus der Choreografien dieser großartigen Show bestimmen. Vergnügen garantiert.

Italiano :

Splendidamente intitolato « Le Royaume des Glaces » (Il Regno del Ghiaccio), il nuovo spettacolo del Cirque d’Ukraine sur Glace (Circo Ucraino sul Ghiaccio) vi regalerà due ore di felicità, risate ed emozioni grazie a incredibili numeri eseguiti sui pattini come la giocoleria, il salto della corda, l’uniciclo e anche coloro senza i quali il circo non sarebbe nulla: i Clown! Per riunire questi 25 artisti, Sergueï Kabakov, direttore della troupe, ha selezionato acrobati del circo tradizionale, ma anche ginnasti che hanno imparato a pattinare e ballerini sul ghiaccio che si sono piegati alle regole del circo! Questo melting pot di talenti provenienti da diverse discipline artistiche e sportive conferisce allo spettacolo un’energia incredibile. La combinazione di tutti questi talenti conferisce allo spettacolo una bellezza e una magia uniche, grazie al rigore e al coraggio dei suoi artisti, orgogliosi del loro Paese e della loro cultura, uniti di fronte alle avversità. Creato nel 2013, il Cirque d’Ukraine sur Glace ha girato l’Europa centrale e gli Stati baltici e si esibirà in Francia quest’inverno. Il pubblico rimarrà senza dubbio affascinato e ricorderà a lungo i colori scintillanti dei 150 costumi e le vivaci melodie della musica, sia tradizionale che contemporanea, che scandiscono le esibizioni

le coreografie di questo magnifico spettacolo. Il piacere è assicurato.

Espanol :

Bautizado con el bonito nombre de « Le Royaume des Glaces » (El Reino de los Hielos), el nuevo espectáculo del Cirque d’Ukraine sur Glace (Circo de Ucrania sobre Hielo) le proporcionará dos horas de felicidad, risas y emoción gracias a increíbles números realizados sobre patines, como malabares, saltos de cuerda, monociclos y también aquellos sin los que el circo no sería nada: ¡los Payasos! Para reunir a estos 25 artistas, Sergueï Kabakov, director de la compañía, ha seleccionado acróbatas del circo tradicional, así como gimnastas que han aprendido a patinar y bailarines sobre hielo que se han plegado a las reglas del circo Este crisol de talentos de diferentes disciplinas artísticas y deportivas confiere al espectáculo una energía increíble. La combinación de todos estos talentos confiere al espectáculo una belleza y una magia únicas, gracias al rigor y al coraje de sus artistas, orgullosos de su país y de su cultura, unidos ante la adversidad. Creado en 2013, el Cirque d’Ukraine sur Glace ha recorrido Europa Central y los países bálticos, y este invierno actuará en Francia. Sin duda, el público quedará cautivado y recordará durante mucho tiempo los brillantes colores de los 150 trajes y las animadas melodías de la música, tanto tradicional como contemporánea, que salpican las representaciones

la coreografía de este magnífico espectáculo. Placer garantizado.

