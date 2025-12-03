Le Cirque d’Ukraine sur Glace Montbéliard

Le Cirque d’Ukraine sur Glace

L’Axone Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Joliment nommé « Crazy Colours », le nouveau spectacle du Cirque d’Ukraine sur Glace vous fera vivre deux heures de bonheur, de rire et d’émotions grâce à d’incroyables numéros réalisés sur patins tels que le jonglage, les cordes à sauter, les monocycles mais également ceux sans qui le cirque ne serait rien Les Clowns !

Pour réunir ces 25 artistes, Yevgen Moskalev, directeur de la troupe, a sélectionné des acrobates issus du cirque traditionnel mais également des gymnastes qui ont appris le patinage, ou bien encore des danseurs sur glace qui se sont pliés aux règles circassiennes ! Ce creuset de talents venus de différentes disciplines artistiques et sportives donne au spectacle une incroyable énergie. L’association de tous ces talents lui confère une beauté et une magie tout à fait unique, grâce à la rigueur et au courage de ses artistes, fiers de leur pays et de leur culture, unis dans l’adversité.

Le Cirque d’Ukraine sur Glace a sillonné l’Europe centrale et les pays baltes et se produira cet hiver en France pour la troisième fois, fort du succès de la tournée d’hiver 2024. Nul doute que le public sera conquis et gardera longtemps en mémoire les couleurs chatoyantes des costumes et les airs entraînants des musiques tantôt traditionnelles tantôt actuelles qui rythment les chorégraphies de ce spectacle inédit. Plaisir garanti ! .

25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

