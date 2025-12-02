LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACE – PATINOIRE D’EPINAL Epinal

LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACE Début : 2025-12-02 à 20:45. Tarif : – euros.

LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACESous la direction de Yevhen MoskalovCréé en 2013, le Cirque d’Ukraine sur Glace a sillonné l’Europe centrale et les pays baltes et se produira cet hiver en France pour la troisième année consécutive. Plébiscité par un public toujours plus nombreux et admiratif du talent des artistes ukrainiens.Cette date s’inscrit dans une tournée de 18 villes françaises et se poursuivra en Espagne jusqu’au 9 janvier 2026.Un spectacle à ne pas manquer !Joliment nommé Le Royaume des Glaces , le nouveau spectacle du Cirque d’Ukraine sur Glace vous fera vivre moment de bonheur, de rire et d’émotions grâce à d’incroyables numéros réalisés sur patins tels que le jonglage, les cordes à sauter, les monocycles mais également ceux sans qui le cirque ne serait rien : Les Clowns !Pour réunir ces 25 artistes, Yevhen Moskalov, directeur de la troupe, a sélectionné des acrobates issus du cirque traditionnel mais également des gymnastes qui ont appris le patinage, ou bien encore des danseurs sur glace qui se sont pliés aux règles circassiennes ! Ce creuset de talents venus de différentes disciplines artistiques et sportives donne au spectacle une incroyable énergie. L’association de tous ces talents lui confère une beauté et une magie tout à fait unique, grâce à la rigueur et au courage de ses artistes, fiers de leur pays et de leur culture, unis dans l’adversité. Nul doute que le public sera conquis et gardera longtemps en mémoire les couleurs chatoyantes des costumes et les airs entrainants des musiques tantôt traditionnelles tantôt actuelles qui rythment les chorégraphies de ce spectacle inédit. Plaisir garanti !

PATINOIRE D’EPINAL FAUBOURG BAS DE POISSOMPRE 88000 Epinal 88