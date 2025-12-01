LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACE Perpignan

LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACE

Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 42

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Au Palais des Congrès Le Royaume des glaces Féérie sur glace

Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

At the Palais des Congrès Le Royaume des glaces Fairyland on ice

German :

Im Palais des Congrès Das Königreich des Eises Zauberei auf Eis

Italiano :

Al Palais des Congrès Le Royaume des glaces Il paese delle fate sul ghiaccio

Espanol :

En el Palacio de Congresos Le Royaume des glaces El país de las hadas sobre hielo

L’événement LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACE Perpignan a été mis à jour le 2025-08-05 par PERPIGNAN TOURISME