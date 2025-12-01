LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACE Perpignan
LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACE
Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 42
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Au Palais des Congrès Le Royaume des glaces Féérie sur glace
Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
At the Palais des Congrès Le Royaume des glaces Fairyland on ice
German :
Im Palais des Congrès Das Königreich des Eises Zauberei auf Eis
Italiano :
Al Palais des Congrès Le Royaume des glaces Il paese delle fate sul ghiaccio
Espanol :
En el Palacio de Congresos Le Royaume des glaces El país de las hadas sobre hielo
