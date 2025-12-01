Le cirque enchanté de Noël Médiathèque Salon-de-Provence

Le cirque enchanté de Noël

Samedi 13 décembre 2025 de 11h à 13h. Médiathèque 141 Boulevard Aristide Brian Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 13:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Cette année, pour Noël, les artistes quittent le chapiteau pour prendre des vacances !

ous, sauf la malicieuse Mademoiselle Loyale qui s’invite à la Médiathèque de Salon… Elle rallume la piste et nous invite à visiter en chansons les coulisses du cirque. Mais rien ne se passe comme prévu ! Et si le cirque était enchanté ?



Par la Compagnie Fabulouse



Dès 4 ans Sur inscription au 04 90 56 74 16 www.bibliotheque.salon-de-provence.fr .

Médiathèque 141 Boulevard Aristide Brian Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org

English :

This year, for Christmas, the artists are leaving the big top for a vacation!

L’événement Le cirque enchanté de Noël Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence