Le cirque enchanté de Noël Médiathèque Salon-de-Provence

Samedi 13 décembre 2025 de 11h à 13h. Médiathèque 141 Boulevard Aristide Brian Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Cette année, pour Noël, les artistes quittent le chapiteau pour prendre des vacances !
ous, sauf la malicieuse Mademoiselle Loyale qui s’invite à la Médiathèque de Salon… Elle rallume la piste et nous invite à visiter en chansons les coulisses du cirque. Mais rien ne se passe comme prévu ! Et si le cirque était enchanté ?
Par la Compagnie Fabulouse
Dès 4 ans Sur inscription au 04 90 56 74 16 www.bibliotheque.salon-de-provence.fr .
Médiathèque 141 Boulevard Aristide Brian Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org
