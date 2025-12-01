Le Cirque ensablé Rue de Boisgelin Pleubian

Le Cirque ensablé Rue de Boisgelin Pleubian samedi 13 décembre 2025.

Le Cirque ensablé

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Et c’est pour qui ?

« Pour les amoureux et amoureuses d’histoires qui rêvent d’un monde où solidarité, imagination et amour ne seraient pas utopique. Tout public dès 6 ans.

Approchez, mesdames et messieurs, installez-vous ! Nous avons ici de quoi rassasier votre goût de l’aventure. N’hésitez pas ! Prenez-place… Ne vous laissez pas impressionner par la poussière et la crasse qui recouvrent notre petit monde… À peine en effleure-t-on la surface que le cirque ressurgit !

Le Cirque Ensablé nous amène dans les contrées de la fabrique de nuages, une importante citadelle recréée sur les ruines de notre monde. Au pied de cette gigantesque tour, le sable se mêle aux décombres de notre civilisation Épaves de bateaux, de trains, d’avions et de vaisseaux sont les habitats du peuple d’en bas. Et c’est dans ce contexte que notre histoire commence… Laissez-nous vous raconter l’incroyable épopée d’Addour, petit orphelin parti à la recherche de la troupe légendaire qui peuplait les histoires que lui contait son grand-père.

S’inscrivant directement dans la filiation des théâtres forains, le Collectif Autre Direction développe depuis 20 ans maintenant un théâtre artisanal, visuel et musical, où les marionnettes sont au service du récit. .

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Cirque ensablé Pleubian a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose